Hoje (11 de setembro), Marco Costa esteve no programa 'Você na TV' à conversa com Manuel Luís Goucha, onde, para além de partilhar uma das suas receitas, abordou ainda o preconceito de que foi alvo por ter participado no reality show 'Casa dos Segredos'.

Foi neste âmbito que deixou um conselho a todos aqueles que já concorreram ou que irão concorrer a um programa do género. "Não mudem de profissão, se têm uma que gostam agarrem-se a isso e abram um negócio vosso".

O espírito empreendedor de Marco levou-o a dizer que se fosse empregado de limpezas iria ter a melhor empresas neste ramo do país. "Nem todos poderiam ser doutores, senão comíamos o quê, papéis?", questionou.

Já quanto às críticas de que é alvo, Marco refletiu: "Não acredito em opiniões estúpidas, há pessoas estúpidas que dão opiniões".

Por fim, deixou uma mensagem: "Se quiserem falar mal de mim, venham e comam uma torta na minha pastelaria".

Leia Também: "Força para todos os empresários. Vamos todos dar a volta"