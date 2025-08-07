Marco Costa nunca escondeu que ser pai sempre foi um grande sonho. O pasteleiro tem na sua filha Maria Emília, fruto da relação com Carolina Pinto, o seu grande orgulho mas antes da sua primeira experiência na paternidade, foi o enteado Vicente que conquistou o seu coração.

O menino, agora com nove anos, é fruto de uma relação anterior da influencer e chegou à vida de Marco apenas com cinco anos. Nas redes sociais é comum existirem declarações de amor do empresário para o enteado como esta que o pasteleiro partilhou esta quinta-feira.

"O Vicente entrou na minha vida com cinco anos… hoje tem nove! Não sou o pai dele. E nunca tentei ser. Mas sou o Marco - o amigo, o apoio, o que está sempre lá.

A vida deu-me este presente inesperado: amar um filho que não é meu… mas que sinto como se fosse. Respeito o lugar do pai, mas o meu coração criou o seu próprio espaço. O Vicente é parte de mim. Crescemos juntos nestes anos, lado a lado.

Partilhamos gargalhadas, conversas, birras e abraços que curam tudo. Sou o pai do coração. E disso, tenho o maior orgulho. Porque amar um filho que a vida te deu… é das maiores provas de amor que se pode viver. Love you [amo-te], meu puto, mesmo que as vezes me apeteça dar-te uns carolos", escreveu

Nos comentários da publicação podemos ver que os seguidores não ficaram indiferentes a esta relação padrasto e enteado.

"Que bonita a vossa relação"; "O amor e o estares presente é a maior riqueza que o Vicente poderia ter. Tens um coração gigante"; "Tão bonito esse amor entre vocês...família linda"; Um pai de coração que está presente sempre nos momentos que precisa, só mostra o coração de ouro deste homem com um H grande", escreveram os fãs do pasteleiro.

Quando o menino faz anos, Marco Costa também faz sempre questão de lhe dar publicamente os parabéns, referindo o amor que sente por ele.

"Que sejas sempre esse miúdo incrível, educado mas de resposta na ponta da língua, sabichão, traquinas e doce, atrevido mas muito meigo também! Que bom tem sido ver-te crescer! O Marco cá estará para ser o que tu quiseres! Mas que seja sempre, acima de tudo o teu confidente e melhor amigo. Amo-te meu puto", escreveu o pasteleiro numa recente publicação.