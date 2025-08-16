Marco Costa recorreu à sua página de Instagram para fazer um desabafo e partilhar com os seguidores que nem sempre está no seu melhor.

"Para os meus mais próximos sou o capitão. O que aguenta tudo. O que está lá por todos. O que faz rir quando é mais fácil chorar. O que segura os amigos, a família, os dias — mesmo quando os seus próprios se desfazem", começa por realçar.

"Mas hoje, deixem-me dizer a verdade: não estou bem. Não por um motivo. Não por drama. Mas porque às vezes, mesmo os mais fortes partem por dentro… em silêncio", confessa, notando que "é duro ser sempre o exemplo".

"Duro ser quem todos procuram… e não saber para onde ir quando se sente perdido. Há dias em que o peso que carrego cá dentro não se vê. E o pior? É sentir-me só, mesmo rodeado de gente", continua.

"Este texto não é um pedido de ajuda. É um grito para todos os homens que, como eu, aprenderam a calar tudo para parecerem fortes. Para os que têm medo de mostrar dor, de parecerem fracos, de não serem o pilar. Quero que saibam: não estão sozinhos. Ser vulnerável também é ser homem. Ser honesto também é ser forte. E pedir colo… também é coragem. Para todos os HOMENS desse lado, estamos juntos", completa.

Marco Costa, um pai presente: para o filho e para o enteado

Foi ao lado de Carolina Pinto que Marco Costa construiu uma bonita família da qual se orgulha. Em comum os dois têm uma filha, a pequena Marília Emília. O conhecido pasteleiro tem ainda uma relação muito próxima com Vicente, fruto de um antigo relacionamento de Carolina.

Este mês, Marco Costa dedicou uma bonita mensagem a Vicente. "O Vicente entrou na minha vida com cinco anos… hoje tem nove! Não sou o pai dele. E nunca tentei ser. Mas sou o Marco - o amigo, o apoio, o que está sempre lá.

A vida deu-me este presente inesperado: amar um filho que não é meu… mas que sinto como se fosse. Respeito o lugar do pai, mas o meu coração criou o seu próprio espaço. O Vicente é parte de mim. Crescemos juntos nestes anos, lado a lado.

Partilhamos gargalhadas, conversas, birras e abraços que curam tudo. Sou o pai do coração. E disso, tenho o maior orgulho. Porque amar um filho que a vida te deu… é das maiores provas de amor que se pode viver. Love you [amo-te], meu puto, mesmo que as vezes me apeteça dar-te uns carolos".

