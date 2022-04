Marco Costa marcou presença esta segunda-feira, 25 de abril, no programa 'Dois às 10'. O pasteleiro esteve no formato para falar sobre a participação no 'Big Brother Famosos', porém a sua presença serviu ainda para esclarecer publicamente um mal-entendido com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz.

"Houve uma altura em que estava um bocadinho chateado contigo", começou por afirmar Cláudio Ramos, levando Marco a dizer que foi ele quem começou por ficar melindrado.

"Fiquei muito chateado com vocês, eu não queria vir aqui", assumiu.

Os apresentadores da manhã admitiram ter tido informação de que Marco recusou anteriormente marcar presença no 'Dois às 10'. "Como eu e ela gostávamos tanto de ti e enaltecíamos tanto o teu caminho, olhámos um para o outro e pensámos: mas que mal é que nós fizemos a este rapaz?", recorda Cláudio.

"Eu nem me lembro de algum dia ter dito o que quer que seja", atirou Maria depois de o pasteleiro ter afirmado que estava zangado com os apresentadores devido a comentários feitos por ambos enquanto estes ainda eram comentadores no programa 'Passadeira Vermelha' (da SIC Caras).

Cláudio Ramos conta que não percebeu inicialmente que o motivo da 'zanga' de Marco estava relacionado com o programa da SIC Caras. O comunicador achou que este estaria chateado desde que numa emissão do 'Você na TV', logo após o divórcio com Vanessa Martins, foi questionado por Cláudio e Goucha sobre a separação. O ex-'BB' explica que ficou magoado na época, mas acabou depois por perceber que o apresentador não teve culpa nessa situação em concreto.

"Logo aí fiquei em brasa", admite Marco. "Nesse dia, esse programa chateou-me e eu disse à Cristina e disse a toda a gente. Aliás, eu saio do meu programa porque me chateei, eu sou assim, não gosto de estar onde não me sinto bem", confessou ainda, referindo-se por último à sua participação no programa 'A Tarde é Sua'.

Reveja aqui a conversa entre Marco Costa e os apresentadores Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz.

