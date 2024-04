Márcia Soares partilhou nas redes sociais, esta quarta-feira, dia 17 de abril, novas fotografias suas que estão a merecer vários elogios.

A ex-concorrente do 'Big Brother' mostrou-se com um longo vestido e saltos altos, para além de ter escrito na legenda da publicação a frase: "Às vezes, sair do ritmo faz parte da dança".

"Abram alas para a patroa passar", "lindíssima", "que elegância" e "tão linda" são alguns dos comentários deixados pelos fãs, embora também Francisco Monteiro se tenha pronunciado. "Mas por acaso sabes dançar?!", atirou em tom de provocação.

Veja abaixo as fotografias em causa, bem como os comentários.

Leia Também: Márcia Soares 'provoca' Francisco Monteiro: "A preferida do Big..."