Marcantonio Del Carlo termimou as férias em Almograve com uma profunda reflexão na qual falou de Rogério Samora - que se encontra hospitalizado na sequência de uma paragem cardiorrespiratória - e de alguns colegas que já partiram, nomeadamente Pedro Lima.

"Penso no Rogério que está a lutar pela vida, no Pipo, no Lima, no Bruno Simões, em tantos outros que se foram e que ainda cá estão. Alguns como eu, felizmente com peças para fazer, filmes para filmar e novelas para gravar. Mas há tantos, demasiados, que lutam diariamente para ter trabalho e não o têm", começou por escrever na sua página de Instagram.

E continuou: "Esta nossa profissão, de atores, não é fácil. Estamos sempre dependentes de alguém que nos escolhe, alguém que julga, muitas vezes sem nos conhecer, porque não nos viu num palco, num filme ou numa novela, num exame na escola de representação que frequentámos. [...] Andamos à deriva à espera que o telefone toque e que a oportunidade apareça"

O ator foi mais longe e confessou: " Às vezes penso se me apetece continuar nesta vida de meretriz que nos consome na ribalta cruel do sucesso que nem sempre acontece".

Antes de terminar lamentou que a vida de artista seja de "dar e receber muito pouco em troca", mas "quando a sala aplaude, tudo se esquece", realçou. "Enfim... As férias também são isso: um tempo para refletir. Como pedia o Solnado, 'vou tentar ser feliz'", rematou.

