Marcantonio Del Carlo e Iolanda Laranjeiro divulgaram imagens da festa de aniversário de Simone. A filha do casal completou o primeiro ano de vida na passada semana e a data foi celebrada entre amigos e familiares.

"A nossa Simone fez um ano. Durante este ano pouquíssimas foram as pessoas que a conheceram e com ela privaram. O COVID assim ditou. No dia 27 com a família e depois com amigos, todos testados e ao ar livre, estivemos juntos e brindámos à vida da nossa Simô", explicou Iolanda Laranjeiro numa publicação realizada no Instagram.

De coração cheio, a atriz acrescentou ainda: "Este foi o primeiro ano do resto das nossas vidas. Com a nossa família e amigos. Sempre. Parabéns, linda Simô. Não deixo de te agradecer todos os dias por teres chegado".

Veja na galeria como foi celebrado o primeiro ano de vida da pequena Simone.

