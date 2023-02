Marc Anthony, ex-marido de Jennifer Lopez, prepara-se para ser pai novamente.

A novidade foi dada pelo músico e pela companheira, Nadia Ferreira, nas respetivas páginas de Instagram esta terça-feira, 14 de fevereiro.

"Obrigada Deus, por esta benção tão grande nas nossas vidas", escreveu o casalinho numa publicação onde mostra a barriguinha de Nadia, que já se nota.

A notícia surge semanas depois do cantor e da antiga Miss Paraguai, de 23 anos, terem dado o nó numa cerimónia que aconteceu em Miami, a 28 de janeiro.

Vale notar que Marc, de 54 anos, já é pai dos gémeos Max and Emme, de 14 anos, fruto do seu anterior relacionamento com Jennifer Lopez.

A estes juntam-se Cristian Marcus, de 22 anos e Ryan Adrian, de 19, da relação anterior com Dayanara Torres, assim como Ariana, de 28 anos e Chase, de 27, frutos do amor com Debbie Rosado.