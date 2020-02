Marc Anthony partilhou uma doce mensagem no Instagram dedicada à filha, Emme, de 11 anos. Isto depois da menina ter atuado ao lado da mãe, Jennifer Lopez, no intervalo do Super Bowl.

Mesmo que tenha sido pequena a sua intervenção, a menina não passou despercebida e está a ser muito comentada nas redes sociais, com internautas a afirmar que cantou melhor que a mãe.

Uma noite especial que deixou o pai da menina mais do que feliz e orgulhoso.

"Emme, o pai está tão orgulhoso de ti. Tu és o meu [coração] e eu sou eternamente o teu", escreveu.

Recorde-se que Emme é irmã gémea de Maximilian.

