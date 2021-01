A maquiadora de celebridades Hrush Achemyan, conhecida por trabalhar com a família Kardashian/Jenner, abriu o coração aos seguidores, esta segunda-feira, para falar sobre o recente diagnóstico de cancro do ovário.

“Acabando com todos os rumores.

Veja a minha jornada enquanto luto contra o cancro”, disse Achemyan, de 33 anos, na legenda de uma fotografia que publicou no Instagram e onde aparece com o estômago inchado.

Uma partilha "difícil", confessa, que só depois de dois meses de ter começado a enfrentar esta luta é que teve coragem para revelar ao mundo.

Hrush decidiu fazer um vídeo que publicou no Youtube e onde partilha o seu testemunho. A maquilhadora conta que foi durante o exame de rotina, Papanicolaou, que foi detetado que algo não estava bem. Ao fim de cinco biópsias, foi-lhe diagnosticado o cancro no estágio 1.

Achemyan levou os espectadores a uma consulta ao seu ginecologista, Dr. Thais Aliabadi - o mesmo que acompanhou a gravidez de Kylie Jenner e Khloé Kardashian.

"Fiquei em choque e não conseguia dizer a palavra 'cancro' em voz alta", confessou a maquilhadora, deixando uma mensagem aos seguidores para façam exames com regularidade. "O cancro do ovário é um assassino silencioso e mortal", destacou.

Veja abaixo o vídeo completo de Hrush Achemyan:

