Travis Renee Baldwin, cabeleireira e maquilhadora que trabalhou com várias celebridades internacionais, morreu tragicamente, depois de ser baleada pelo próprio filho na sua casa em Washington DC, noticia o diário britânico Daily Mail.

Renee Baldwin, de 57 anos, perdeu a vida no passado domingo, 17 de agosto, dentro do próprio apartamento, conforme avançou primeiramente a Fox DC. Esta ainda foi levada de urgência para o hospital, contudo, acabou por não resistir aos graves ferimentos.

Filho é o principal suspeito da morte

Logan Chrisinger, filho de Renee, tem 27 anos e é o principal suspeito da sua morte. Depois de, alegadamente, ter atirado sobre a mãe, este acabou por permanecer dentro de casa, onde foi detido pelas autoridades e acusado de homicídio qualificado. Atualmente, encontra-se preso no Centro de Detenção de Arlington à espera de julgamento.

Quem era Travis Renee Baldwin?

Renne era uma profissional muito acarinhada no mundo da televisão. Com uma longa carreira, esta trabalhou em grandes canais como a Newsmax (onde estava há três anos), tendo passado anteriormente pela ABC e pela ESPN.

Assim que a morte foi tornada pública começaram a surgir diversas homenagens nas redes sociais por profissionais que tiveram a oportunidade de trabalhar com ela.

A antiga repórter da Fox News, Greta Van Susteren, escreveu: "Que tristeza… A minha maquilhadora de três anos e meio, e de anos na ABC e ESPN e amiga de todos os seus colegas, foi assassinada no fim de semana".

"Ela maquilhou-me na sexta-feira para o programa e, claro, nunca imaginei que aquela seria a última vez que a veria", acrescentou numa partilha que fez na rede social X.

A editora do Daily Caller, Amber Duke, deixou as seguintes palavras: "A Renee foi minha maquilhadora na Newsmax ao longo do último ano e, por vezes, fazia turnos no 'Rising'. A notícia do seu assassinato foi um grande choque".

"Ela era gentil, generosa, uma mulher divertida que iluminava sempre o dia de quem se sentava na sua cadeira. As sextas na Newsmax [canal de notícias] era algo por que ansiava, porque sabia que iríamos falar sobre coscuvilhices, planos de viagens, sobre os nossos animais de estimação e os bons vinhos que andávamos a beber. A sua falta será muito sentida", completou.

Outros tantos profissionais, sobretudo na área do jornalismo televisivo, demonstraram o seu profundo pesar pela morte que consideraram chocante.

