Manuela Couto usou as suas redes sociais para na madrugada desta terça-feira para prestar homenagem à sua mãe.

A atriz partilhou na sua conta oficial de Instagram uma rara fotografia onde posa ao lado da progenitora e na legenda da mesma dedicou-lhe um poema de Eugénio de Andrade.

“'Mãe, já nada nos separa. Na tua mão me levas, uma vez mais, no bosque onde me sento à tua sombra. - Como tu cresceste - Suspiras'”, cita Manuela Couto na publicação, que rapidamente foi invadida por diversos comentários de força e carinho.

"Querida, estamos aí a abraçar-te, sempre", escreveu um amigo da atriz. "Beijinhos, amiga Manuela. Sempre", pode ler-se num outro comentário, este do ator Heitor Lourenço.

Também celebridades como Dalila Carmo e Helena Isabel manifestaram o seu carinho em comentários deixados na publicação.

