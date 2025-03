Dalila Carmo fez uma viagem ao passado e tudo através de fotografias.

A atriz partilhou com os seguidores do Instagram várias fotos suas, a maioria nos anos 90 e no início dos anos 2000.

"Random stuff in a box (coisas aleatórias dentro de uma caixa)", escreveu na legenda da publicação. Nas imagens podemos ver a atriz no início da carreira e ainda uma carta da sua avó.

"Está muito bem em todas as fotos"; "Lindíssima e talentosa" são alguns dos comentários que os seguidores deixaram na partilha.