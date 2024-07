Dalila Carmo partilhou com os seguidores da sua página de Instagram algumas fotografias que foram tiradas há mais de 20 anos, quando estava a gravar 'Jóia de África' em Moçambique.

"Sobre a memória. Dentro de álbuns com fotos descoladas das folhas, do tempo em que meticulosamente as guardava impressas. Verão de 2002 num intervalo das gravações da 'Jóia de África' que nos levou a todos para Inhambane, durante muitos meses", disse na legenda das fotografias onde podemos também ver o ator Marco D'Almeida.

"Natália Luiza Campos, lembras-te disto?", escreveu, por fim, Dalila Carmo.

