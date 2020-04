Maria Leal usou as suas redes sociais na noite desta segunda-feira para partilhar com os seus seguidores o resultado de um pequeno acidente que marcou o seu dia. A polémica artista necessitou até de ir ao hospital para ser suturada.

"Obrigada a toda a fantástica equipa médica do Hospital da Luz Arrábida que me tratou de um golpe no dedo, do qual tive de ser suturada", contou a interprete de 'Dialetos de Ternura' nas suas redes sociais.

Maria juntou ainda às suas palavras as fotografias que retratam o momento em que abandonou o hospital.

