Manuel Luís Goucha vai produzir vinho para consumo próprio no seu monte alentejano e é também lá que vai passar duas das três semanas de férias que tem em agosto. "Agora temos três linhas de vinha só para nós", revelou o apresentador de televisão de 65 anos em declarações à revista TV Guia. "Acho que este é um ano especial e que devemos investir no turismo por cá", refere o ex-colega de apresentadoras como Cristina Ferreira, Maria Cerqueira Gomes, Teresa Guilherme e Sónia Araújo.

Na outra semana, a primeira, Manuel Luís Goucha vai, com o marido, Rui Oliveira, navegar pela barragem do Alqueva num dos barcos-casa que o casal, que pode (re)ver na galeria de imagens que se segue, alugou. "É um passeio fantástico, que vale muito a pena", assegura o ex-ator. Durante o período de confinamento imposto pela COVID-19, o popular apresentador, que nunca deixou de trabalhar, continuou a viver em Fontanelas, em Sintra. O marido permaneceu em Monforte, no Alentejo.