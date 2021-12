Manuel Luís Goucha completou este sábado, 25 de dezembro, 67 anos e surpreendeu com uma visita a mãe, que vive em Coimbra.

De coração cheio por estar junto da progenitora, o apresentador deixou-se levar pelas emoções e partilhou nas redes sociais um raro registo em que mãe e filho aparecem lado a lado.

"Não sabia de todo que vínhamos a Coimbra almoçar com ela. Gosto sempre de a surpreender. À mesa do Natal, entre as lembranças do costume, voltou a recordar o dia em que nasci, era sábado também, e na véspera ainda havia trabalhado até às tantas no Damas Santos (cabeleireiro da alta sociedade na Lisboa de cinquenta). O presente estava guardado para o dia seguinte já que acordou com as dores do parto e assim esteve pela tarde fora, que este menino só veio ao mundo pelas oito da noite, com 4 kg e 90 gramas. Há 67 anos", escreveu na legenda.

Sem ficar por aqui, recordou algumas memórias fotográficas da mãe e elogiou a sua elegância e feminilidade.

Clique na galeria veja as imagens únicas.

