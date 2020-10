Manuel Luís Goucha recebeu, esta segunda-feira, no 'Você na TV', da TVI, os pais da pequena Maria Pilar, que nasceu com uma "anomalia" no coração, tendo ficado com os "pulmões de um fumador". A menina acabou por perder a vida pouco mais de um ano após nascer.

"Tenho que vos pedir desculpa pelo meu egoísmo", começou por dizer o apresentador aos pais, Andreia Marques e David Tuñon Constantino.

"Quis muito tê-los aqui, porque quando vi a conversa com a Tânia Ribas de Oliveira, senti-me muito tocado pela vossa história de amor. Ouvi-los é uma lição para quem, como eu, tem uma vida confortável, só faz o que quer e não passa pela dor maior de perder um filho", acrescentou.

"Maria Pilar partiu, depois de 385 dias, e eu não imagino a vossa dor, apesar de estar aí a Maria Eduarda, não tarda", continuou, referindo-se ao facto de Andreia estar grávida de novo. "O que é certo é que vocês, sempre que lembram esta história, acabam em lágrimas", destacou de seguida.

