Uma das características pelas quais Manuel Luís Goucha é conhecido é pelo seu gosto no que diz respeito à decoração. Tanto na sua moradia de Lisboa, em Sintra, como no monte alentejano do qual é proprietário em Monforte, o comunicador escolhe todas as peças a dedo, sendo que cada uma delas guarda em si uma história.

Ainda esta quarta-feira, 6 de outubro, o apresentador da TVI partilhou na sua conta de Instagram imagens de um dos seus quartos de Sintra no qual aparece um 'acessório' de decoração muito carinhoso: a sua gata Inácia.

"Onde está a Ignácia?", questionou Goucha na legenda da publicação em tom de brincadeira.

Ora veja:

