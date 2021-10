Helena Isabel mostrou o seu desagrado para com uma atitude de Manuel Luís Goucha na mais recente gala do 'Big Brother', onde este fez uma chamada de atenção ao concorrente Rafael. O apresentador notou que alguns dos comentários do participante eram de um "machismo troglodita" em relação às mulheres.

"Estou cada vez mais a gostar do Rafael e não gostei nada da advertência que foi feita pelo Manuel Luís Goucha de uma forma completamente rude e despropositada", afirmou a comentadora no programa 'Extra' desta segunda-feira, 4 de outubro.

"Do pouco que eu vejo no 24 o Rafael não é uma pessoa que se ande a passear, a passear a ossada ali no Big Brother, ele faz, ele faz as tarefas, agora, não tem de dizer 'presente, estou aqui!'", notou.

"Por aquilo que vejo não acredito que ande ali sem fazer nada. Pode dizer uns disparates, umas brincadeiras ou outras que há consiga levar aquilo de ânimo leve e outros que não, porque há pessoas que só conseguem levar de ânimo leve aquilo que lhes convém, o que não lhes convém é tudo mau. Acho que o Rafael tem razão", completou.

Concorda com a opinião de Helena?

Leia Também: Luísa Castel-Branco sobre Ana Morina: "É assustadora"