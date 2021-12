Normalmente, Manuel Luís Goucha aproveita os fins de semana para ir descansar ao seu monte alentejano, em Monforte, no entanto, desta vez quis ficar pela sua casa em Sintra.

Ainda assim, não faltou animação no sábado do apresentador. Sempre bem disposto, o companheiro, Rui Oliveira Nunes, presenteou Goucha com mais uma das suas cantorias.

"É que tem sido o sábado todo nisto!", referiu o comunicador num vídeo que partilhou no Instagram, entre muitas gargalhadas.

Veja o momento de seguida:

