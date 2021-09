Rui Oliveira, marido de Manuel Luís Goucha, está esta semana a viver uma experiência diferente e única. O empresário trocou o monte do casal no Alentejo por uns dias no Douro.

Rui está a acompanhar as vindimas numa quinta do Douro no âmbito de uma reportagem para o programa 'Goucha'.

"Eu no programa, o Rui nas vindimas do Douro, na Quinta de S. José. Para ver em breve", promete Manuel Luís Goucha ao partilhar as primeiras imagens do marido nesta experiência.

