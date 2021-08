Um dos convidados que Manuel Luís Goucha recebeu esta sexta-feira, 28 de agosto, no seu programa da TVI, foi Paulo Válter, ex-participante de 'O Amor Acontece'.

Paulo contou a sua história de vida, nomeadamente os momentos menos bons em que era gozado pelos colegas da escola por ser gordo e homossexual.

Tendo sido, posteriormente, surpreendido pela família em estúdio, o convidado evidenciou a enorme importância que esta rede de apoio tem na sua vida.

Identificando-se com tal exemplo, Goucha acabou por lembrar o momento em que revelou à mãe que era homossexual: "Sabe que foi isso que disse à minha mãe: se não me aceitares eu sigo o meu caminho e tu segues o teu. Foi quando ela me disse 'eu nem quero saber mais nada', quero é que sejas feliz".

