Manuel Luís Goucha usou a sua conta de Instagram para elogiar um dos profissionais que com ele trabalha no seu programa das tardes da TVI, nomeadamente, o realizador Gonçalo Lopes.

O apresentador publicou um vídeo do profissional a 'dirigir', como se de um maestro se tratasse, as câmaras no programa dos domingos 'Somos Portugal'.

"O Gonçalo. É o realizador do programa das tardes que apresento mas também o era no 'Somos Portugal' e a festa na reggie é a que se pode ver. Chegou-me este vídeo que não posso deixar de partilhar, pela graça, pelo entusiasmo e pela dedicação que assim bota no seu ofício. Até me esqueço do vernáculo que volta e meia se solta, tanta a estima que lhe tenho. É um privilégio tê-lo todas as tardes olhando para e por mim. Gonçalo Lopes é o meu realizador", afirmou.

Veja o vídeo na galeria.

