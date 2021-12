Manuel Luís Goucha é um verdadeiro entusiasta da época natalícia, sobretudo no que diz respeito a árvores de Natal. Todos os anos o apresentador faz decorações diferentes no âmbito de preparações que, no seu caso, começam mais cedo (comparando com a tradição seguida por outras pessoas).

"As minhas árvores de Natal que são duas - uma aqui em Sintra, outra no Alentejo, foram logo montadas a 15 de novembro", revela o comunicador num vídeo partilhado pela TVI no Instagram.

"É que dão muito trabalho! São árvores grandes, cheias. Seria uma pena ter duas árvores que me deram imenso trabalho a enfeitar só para um mês, assim tenho um mês e meio, quase dois", completa.

