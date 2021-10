Manuel Luís Goucha já pensa no seu futuro, que se prevê mais afastado da televisão, ao contrário do que se verifica atualmente. Esta segunda-feira, 18 de outubro, o apresentador recebeu no seu programa a atriz Ana Bustorff, a quem fez algumas confissões.

"Ando a dizer há um ano ao Rui que eu, em 2023, não quero fazer programas diários. Eu vou viver, porque só vivo para isto [televisão], que é uma coisa que me dá imenso gosto, mas calma", notou, após a sua convidada chamar a atenção para o facto de muitas pessoas quando deixam de trabalhar não saberem o que fazer nos seus dias.

"Quando vou para o Alentejo e me sento a olhar para a planície para mim isto é conforto, é viver", sublinha ainda, evidenciado a importância de uma vida mais resumida ao que é essencial e não apenas aos bens materiais.

