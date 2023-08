Manuel Luís Goucha esteve ao lado de Júlio Magalhães a acompanhar a chegada do Papa Francisco a Portugal na TVI. Uma emissão especial que levou o apresentador a reagir depois nas redes sociais.

"Das 8 às 13 horas a acompanhar a chegada do Papa Francisco. Com Júlio Magalhães, grande companheiro. A seguir vou 'pregar para outra freguesia'", disse na sua página de Instagram, referindo-se ao seu programa que ocupa as tardes da estação, 'Goucha'.

Após a partilha, foram várias as reações que rapidamente 'encheram' a caixa de comentários.

