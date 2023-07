Manuel Luís Goucha usou a conta no Instagram para a sua habitual "converseta de domingo", uma espécie de rubrica que o apresentador tem na qual vai respondendo a algumas pessoas que o atacam nas redes sociais.

"Ora então vamos lá à nossa converseta de domingo? Pois muito bem, eu hoje vou falar de uma tal Zezita Oliveira, é assim que se apresenta a pessoa que escreveu alguns comentários muito recentemente num site dedicado às coisas da televisão e que eu por mero acaso vi", começou por contar o apresentador, mencionando em seguida que o perfil deverá ser falso e que essa pessoa atacou Teresa Guilherme após um comentário da apresentadora.

"Então, esta tal Zezita Oliveira insurgiu-se contra esse comentário, dizendo que a Teresa devia ter vergonha porque durante anos e anos viveu com um gay, escondendo a verdade, a verdadeira história. E alguém que pergunta à Zezita Oliveira, 'A Teresa viveu com um gay?' Ao que ela respondeu prontamente, sim, com o Gouchinha. O Gouchinha viveu com a Teresa de Guilherme e era tudo uma falsidade, era tudo uma mentira“, continuou o apresentador, aproveitando ainda para esclarecer um boato que circula há muitos anos sobre supostamente se ter casado com Teresa Guilherme.

“Ora bem… Eu nunca estive casado, como se dizia na altura, com a Teresa Guilherme. Sempre existiu uma relação de amizade e que tinha a ver nomeadamente com o facto de estarmos a fazer um programa juntos, o ‘Olha Que Dois’, na RTP. Isto foi um boato que nasceu. Foi uma mentira, mas que repetida tantas vezes virou verdade na cabeça das pessoas. Mas tal como já disse uma vez, não deixa de ser mentira por isso", acrescentou.

"Por outro lado, nunca precisei de me esconder de mim próprio e muito menos dos outros. De me esconder num falso casamento ou numa falsa união. Eu sempre soube como era e sempre quis ser como sou", acrescentou.

Manuel Luís Goucha referiu que respondeu à pessoa em questão. "Eu vivi com a Teresa Guilherme? Obrigado por me informar, é que eu não dei conta", uma observação que Zezita contestou novamente. “Pensas que os outros são parvos, não? Espertalhão! Estás habituado a que todos te bajulem. Mas olha que eu não! Só tens dinheiro e peneiras e gostas de exibir os teus fatos. Muitos deles são bons é para o circo!“, comentou.

“Não é incrível? Eu repus a verdade e ainda levei um enxovalho. Acabei por ser enxovalhado“, afirmou Manuel Luís Goucha entre risos.

