Depois de ter atacado Nuno Markl, Vasco Palmeirim e Pedro Ribeiro pelas opções de vestuário que tomaram a propósito da estreia do filme 'Barbie', Maria Vieira voltou a usar as redes sociais desta vez para atacar Manuel Luís Goucha e Cristina Ferreira.

"Isto são dois cromos televisivos que passam a vida a promover a homossexualidade e a transexualidade", começou por escrever a atriz, acusando os apresentadores de fazerem "trocadilhos deprimentes e ordinários sobre sexo".

E se esta manhã foi Nuno Markl a dirigir-se à atriz através da sua conta no Instagram, à tarde foi a vez de o apresentador da TVI responder a Maria Vieira (e não poupou nas palavras).

"Pronto, Maria, desta vez levas resposta, sempre te dou algum palco para, em parte, compensar o que, irremediavelmente, perdeste por culpa própria. Nunca te fizeste rogada sempre que foste convidada para os nossos programas, para falar dos teus espetáculos ou dos livros de viagens (dava jeito, claro) e sempre te mostraste gentil e agradável", começou por escrever o apresentador, criticando depois a postura da atriz.

"Agora é o que se vê, no afã de disparar raivosamente em todos os sentidos, não venhas a ser esquecida muito antes de te reduzires a pó, também levo por tabela, mesmo que à conta de grosseiras inverdades. Não Maria, não promovo a homossexualidade ou a transsexualidade (curiosamente a comunidade LGBT quase que acha de mim o oposto), promovo a inclusão contra a discriminação, promovo a solidariedade contra a cultura do descarte...", apontou Goucha.

"Que pena que a atriz de algum talento (não ofendamos as grandes atrizes) de jeito simpático e brincalhão tenha dado lugar a uma pessoa refém de quem lhe escreve os arrazoados (quem a conhece ou a tenha entrevistado sabe bem das suas limitações vocabulares) infetada pelo ódio e pela invídia (vai ao dicionário Maria). Que pena, Maria, saber-te agora feia, azeda e a acabar seca que nem uma passa uva. Ao menos esta come-se" terminou o apresentador, um texto que lhe valeu vários comentários de apoio.

"É assim, como inteligência, humildade e coragem que se coloca as pessoas no lugar delas. Como diria o Herman, 'Oh Maria, não havia necessidade'. Agora aguenta-te", escreveu Marco Horácio, enquanto Tatiana Boa Nova pede "mais amor e respeito". "Serás sempre um senhor e que bonito és!", escreveu a ex-participante da Casa dos Segredos.