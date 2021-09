Manuel Luís Goucha volta a estar à frente de um reality show. O apresentador junta-se a Cláudio Ramos para apresentar a nova edição do 'Big Brother', da TVI.

Como prometido pelo canal, esta sexta-feira, 10 de setembro, depois do 'Jornal das 8', deram a conhecer a dupla escolhida para esta nova aventura.

Recorde-se que também já foram revelados os nomes dos rostos do canal que vão estar à frente dos Diários e Extras do programa. Mafalda Castro vai continuar a trabalhar nos formatos de reality show e grande novidade é Helena Coelho, que se vai juntar à colega para os diários à tarde. O Extra vai ficar novamente a cargo de Alice Alves.

A nova edição do 'Big Brother' chega já este domingo, 12 de setembro, agora com uma nova casa, "construída num novo local, com novidades surpreendentes que só vão ser reveladas na noite de estreia".

