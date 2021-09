Já é conhecida a data da estreia da nova edição do 'Big Brother', da TVI. De acordo com o comunicado enviado pelo canal, o reality show regressa na noite de domingo, 12 de setembro.

"Após 3 meses de inscrições, são mais de 18 mil os candidatos que desejam entrar na casa mais famosa do país. Em apenas 36 horas a nova edição recebeu 3980 inscrições e a 20 de agosto, último dia de inscrições, o novo 'BB' contava com mais 3 mil inscritos do que na edição anterior", partilharam na mesma nota.

"O processo de seleção é rigoroso para escolher os concorrentes que vão fazer parte desta experiência inesquecível, onde os escolhidos vão enfrentar desafios que vão por à prova as suas capacidades físicas, a perícia e inteligência mas, acima de tudo, a sua resiliência", acrescentaram, referindo que os concorrente vão cumprir um período de isolamento antes de entrarem na casa.

O formato - que chegou à estação em 2000 - vai voltar a estar no ar agora com uma nova casa, "construída num novo local, com novidades surpreendentes que só vão ser reveladas na noite de estreia". "Quem irá apresentar? Só o 'Big Brother' sabe…", concluíram.

