Manuel Luís Goucha voltou a destacar a divertida relação que tem com o marido, Rui Oliveira. O apresentador publicou um novo vídeo no Instagram onde aparece a dançar com o companheiro.

"Só os dois fazemos a festa", escreveu na legenda das imagens em que ambos surgem muito divertidos junto à piscina na herdado no Alentejo.

Um momento que não passou despercebido aos olhos de muitos fãs, que reagiram com muito carinho.

Veja o vídeo e todas as reações ao mesmo na publicação abaixo:

