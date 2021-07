Maria Cerqueira Gomes partilhou com os seus seguidores do Instagram a divertida troca de mensagem com Manuel Luís Gocuha que animou a sua tarde de sexta-feira.

"Quatro camelos", escreveu a apresentadora ao enviar ao amigo uma fotografia de ambos onde cada um surge com um camelo de peluche na mão.

Perante a provocação de Maria, Goucha respondeu: "Só vejo dois. E mais duas pessoas encantadoras".

Seguiram-se as gargalhadas da apresentadora, que este domingo se estreia ao lado de Pedro Teixeira no reality show 'O Amor Acontece'.

Eis abaixo a troca de mensagens que prova que Maria e Goucha permaneceram amigos depois de terem apresentado juntos o programa 'Você Na TV'.

A troca de mensagens entre os apresentadores© Reprodução Instagram/Maria Cerqueira Gomes

