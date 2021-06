Está prestes a estrear na TVI o novo reality show dedicado ao amor e, para Maria Cerqueira Gomes, esta quarta-feira foi dia de gravações.

A apresentadora - que conduz o formato ao lado de Pedro Teixeira - partilhou nas redes sociais uma fotografia nos bastidores das filmagens, na qual aparece com um conjunto de malha branco.

O look campestre combinou com os cenários verdejantes, uma vez que as gravações estão a acontecer no campo, como a própria contou.

