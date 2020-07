Um dos temas que foi abordado no programa de hoje do 'Você na TV' foram as tatuagens e piercings. Falando do assunto, Flávio Furtado brincou referindo que tinha tatuado "Bombeiros Voluntários de Vila Franca de Xira".

"Eu também tenho essa", respondeu Manuel Luís Goucha. "Quando aquilo cresce um bocadinho é que se vê Bombeiros Voluntários de Vila Franca de Xira", esclareceu, não deixando de se rir.

Veja o divertido momento.

