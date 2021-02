A mansão de 16 milhões de dólares (13 milhões de euros) de Erika Jayne e do ex-marido Tom Girardi foi assaltada no passado mês de janeiro.

A polícia recebeu o alerta do roubo na noite de 22 de janeiro, e as autoridades descobriram depois sinais de uma entrada forçada na habitação ao encontrarem uma janela partida.

De acordo com o Page Six, as autoridades não sabem ao certo o que foi roubado da propriedade de Girardi em Pasadena, Califórnia.

Leia Também: Com rapper no hospital, casa de Dr. Dre quase que é assaltada