Com o rapper Dr. Dre no hospital depois de sofrer um aneurisma, quatro homens foram apanhados a rondar a propriedade do artista, em Pacific Palisades, Califórnia, como relata o TMZ.

Os homens foram vistos por volta das duas da madrugada (hora local), esta quarta-feira, e o segurança conseguiu aperceber-se da presença dos mesmos antes de chegarem à entrada principal.

Rapidamente, os seguranças confrontaram os homens e chamaram a polícia. Entretanto, os supostos assaltantes acabaram por fugir antes da chegada das autoridades, mas foram desde logo perseguidos e presos.

A polícia acredita que os homens viram a notícia sobre Dre estar internado no hospital, e acharam que era uma boa oportunidade para tentarem assaltar a casa do rapper.

Os quatro homens foram detidos por tentativa de roubo e estão atualmente a aguardar o julgamento.

