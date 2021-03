Mandy Moore não podia estar mais feliz nesta nova fase da sua vida. Depois de ter sido mãe pela primeira vez, do pequeno August Harrison, que nasceu no passado mês de fevereiro, a atriz, de 36 anos, tem vindo a destacar no Instagram vários momentos desta nova etapa.

Ainda na passada sexta-feira, a atriz de 'This Is Us' destacou na rede social um registo que foi captado momentos depois do parto. Uma partilha íntima que não passou despercebida aos olhos de muitos seguidores.

Recorde-se que o bebé é fruto do casamento de Mandy com Taylor Goldsmith.

