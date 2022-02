Mandy Moore viveu um fim de semana cheio de animação e amor com a comemoração do primeiro aniversário do filho, Gus, fruto do casamento com Taylor Goldsmith.

A data foi celebrada em família com uma festa num jardim e nas redes sociais foram partilhadas várias fotos do dia especial. "A primeira festa foi um sucesso! A fazer memórias e cheios de amor e bolo", escreveu na legenda.

Veja as imagens na galeria.

