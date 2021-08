A atriz está grávida do primeiro filho, fruto do namoro com Pedro Teixeira.

Na reta final da gravidez, Sara Matos brindou os seus seguidores do Instagram com um vídeo onde exibe os seus dotes para a dança. De vestido justo e com muita ginga, a atriz, de 31 anos, 'dá tudo' numa dança sensual onde se revela uma mamã sexy e cheia de energia. "Quaseeee... Babyboy", pode ler-se na legenda das imagens a que nem o pai do bebé ficou indiferente. Pedro Teixeira reagiu à publicação com um emoji em forma de coração. O bebé, que deverá nascer nas próximas semanas, é o primeiro filho em comum entre Sara e Pedro. Para o ator este será o segundo rebento, que vem juntar-se a Maria, de 11 anos, resultado da união com Cláudia Vieira. Leia Também: Sara Matos apaixona seguidores com nova foto do sobrinho Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram