O apresentador abordou as mais recentes notícias relacionadas com os abusos sexuais praticados no seio da igreja.

José Carlos Malato mostrou-se, uma vez mais, indignado com algumas das notícias que têm surgido e que dão conta de abusos sexuais praticados no seio da igreja. Numa nova story partilhada no Instagram na noite desta segunda-feira, dia 13 de março, o comunicador exigiu medidas. "Quanto mais se escava mais se descobre! Acabem com os seminários menores. Cancelem a Jornadas Mundiais da Juventude em Portugal", começou por escrever Malato. "As notícias dos telejornais são assustadoras! Quem, em seu perfeito juízo deixa crianças sob a

alçada de clérigos? Como se sentirão os verdadeiros cristãos ao receberem jovens em sua casa?! A contaminação pende sobre todos os católicos! Se até os bispos são, alegadamente, cúmplices! Vale a pena pensar nisto", completou.

© Instagram/José Carlos Malato Leia Também: "Acidente que me ia deixando tetraplégico". Malato mostra mazelas Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram