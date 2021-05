Catarina Furtado não ficou indiferente ao episódio vivido recentemente numa reportagem em direto pela jornalista Conceição Queiroz, em que esta foi insultada por uma mulher, e esta segunda-feira recorreu às redes sociais para deixar clara a sua opinião e indignação.

"Na última semana, mais uma vez em Portugal, em directo e a cores, aconteceu um episódio deprimente de racismo com a jornalista Conceição Queiroz. Fico incrédula.

Fico irritada mas sobretudo não fico paralisada", garante a apresentadora.

A comunicadora da RTP considera-se "uma migalha" no pensamento da sociedade atual mas garante que não é por isso que deixará passar "incólumes estas tristes ocorrências".

"Quero que os meus filhos (e netos, se lá chegar!) cresçam numa sociedade diferente", defende, passando a lembrar uma iniciativa recente à qual ajudou a dar voz no programa 'The Voice Kids'.

"#makalisboa é uma t-shirt que foi usada pelo nosso querido Carlão no 'The voice Kids', dedicada a todas as vítimas de injustiça e opressão, e as tod@s @s lutador@s pela liberdade, igualdade e representatividade", relembra a apresentadora, que às suas palavras juntou imagens do momento em que o tema foi abordado no programa da RTP.

