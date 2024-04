Chegou mais uma gala do 'Big Brother', no domingo, dia 28 de abril, e houve um novo concorrente a deixar a casa 'mais vigiada do país'.

Esta semana a escolhida para abandonar o reality show foi Rita Oliveira.

"Fiz bons amigos, para mim era o mais importante", disse no estúdio onde decorre o programa da TVI, isto já depois de ter abandonado o jogo.

Como tem acontecido nas últimas galas, os concorrentes da casa estiveram em nomeações, mas só esta segunda-feira, dia 29 de abril, na emissão especial com Cláudio Ramos, é que vamos ficar a conhecer os que estão em risco de sair no próximo domingo.

O líder desta semana também já está escolhido: é Daniel Pereira.

