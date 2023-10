Esta semana, Cristina Ferreira revelou aos seus admiradores que tinha (finalmente) chegado à rede social do momento: o TikTok. Entretanto, a apresentadora já teve a oportunidade de partilhar alguns vídeos, grande parte deles, bastante divertidos.

Se a sua tentativa de fazer uma dança com Cláudio Ramos não correu como era esperado, tendo precisamente por isso gerado muitas gargalhadas, numa nova dança com Rúben Correia, as coisas já se encadearam de forma diferente.

"O Rubinho está no TikTok", escreveu Cristina na legenda da publicação.

Ora veja:

Leia Também: Cristina Ferreira nunca se compromete! 10 visuais pretos da apresentadora