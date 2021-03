Foi para o ar este domingo, dia 21, mais uma emissão do concurso 'All Together Now' e o visual de Cristina Ferreira voltou a dar que falar. A apresentadora apostou num elegante macacão cor de rosa, mas foi no uso de acessórios que caprichou, tendo surgido com uma enorme coroa preta.

A peça gerou críticas na página de Instagram da TVI, com muitos espectadores a afirmar que esta escolha foi "desnecessária" e símbolo de alguma altivez, e a estrela da TVI decidiu responder com uma mensagem na sua conta pessoal na qual conta a história por trás do acessório.

"Esta coroa foi-me dada por uma mulher. Uma mulher com a qual me cruzei um dia no aeroporto da Turquia e que, sendo portuguesa a viver lá, me cumprimentou e ali a conheci. Passei a segui-la no Instagram a ponto de lhe conhecer a história de superação e a partilhar num programa de televisão. Há uns meses disse-me que me queria dar um presente que tinha tudo a ver comigo. Hoje coloquei na cabeça o carinho e o amor de alguém com quem me cruzei sem esperar. De uma mulher para outra mulher", começou por dizer.

E frisou: "Para alguns foi apenas mais um exagero meu. Para mim, que carrego tantas histórias e gente em mim, foi apenas um agradecimento. Porque não importam os que te querem ver mal. Importam os que te dão a mão. Todos os dias. Às vezes numa só mensagem. Obrigada Joana".

