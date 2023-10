Travis Kelce terá comprado uma nova mansão em Kansas City e a venda terá sido fechada na terça-feira.

Fontes contaram a novidade ao TMZ e acrescentaram que a propriedade custou pouco menos de seis milhões de dólares, cerca de 5,5 milhões de euros.

Pelo preço, tudo indica que esta seja uma habitação maior e mais isolada que a atinga casa.

Mas as informações não ficam por aqui. As fontes do TMZ revelaram ainda que a propriedade está situada num condomínio fechado e tem seis quartos e seis casas de banho. Tem ainda piscina, campo de ténis e ainda um minigolfe.

O motivo da mudança ter-se-á prendido ao facto de necessitar de maior privacidade. Ao que se consta, a antiga casa de Travis Kelce era muito acessível e estava a começar a tornar-se numa atração turística, depois de ter iniciado o romance com Taylor Swift.

Leia Também: Taylor Swift terá dormido na mansão de Travis Kelce

Tais informações chegam depois de ter sido desmentida a especulação sobre a cantora estar a pensar comprar uma casa com o namorado.

Leia Também: Taylor Swift quer comprar casa com o novo namorado, Travis Kelce?