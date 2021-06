À espera do segundo bebé, Mafalda Sampaio revelou esta terça-feira o sexo num vídeo em que aparece com o namorado, Guilherme Machado, no momento em que souberam da novidade.

O casal aguarda a chegada de um menino, que se vem juntar a Madalena, de três anos.

Nas imagens, a digital influencer não escondeu o desânimo, confessando que queria que fosse outra menina. Já o companheiro ficou radiante.

Veja abaixo o vídeo com a reação do casal.