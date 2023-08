Mafalda Sampaio usou as redes sociais para partilhar fotografias em família e deixar uma reflexão sobre a possibilidade de ter mais filhos.

A empresária falou sobre as ideias que tinha antes de nascer a primeira filha, que se foram alterando ao longo dos anos.

"Ninguém nos prepara para isto. O meu sonho sempre foi ter uma família grande, cinco filhos, uma casa grande, com pé direito alto e chão em tábua corrida. Depois do primeiro bebé, percebi que queria três filhos, depois do segundo achei que estava bom, 'temos um casalinho', não mexe mais!", começou por escrever a influenciadora digital.

"A verdade é que ter filhos é maravilhoso, um compromisso para a vida que requer uma enorme dedicação (que amo ter). Mas ainda para mais, sabendo agora que em média saem de casa dos pais aos 34 anos, dois parece-me ótimo! Adoro ser mãe deles mas também não digo 'nunca', porque a vida dá muitas voltas", concluiu, revelando que não descarta a possibilidade de aumentar a família.

De recordar que Mafalda é mãe de Madalena, de cinco anos, e de Francisco, de um ano, frutos da sua relação com Guilherme Machado.

Leia Também: "Bebés difíceis vão ser adultos com personalidade forte, será verdade?"