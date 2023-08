Mafalda Sampaio usou as redes sociais para partilhar um pequeno texto dedicado ao filho, Francisco.

Na sua conta no Instagram, a influenciadora digital publicou fotografias do menino, de um ano e meio, nas quais aparece no campo, a colher morangos na companhia da mãe e da irmã mais velha, Madalena.

A acompanhar as imagens, Mafalda deixou um pequeno texto no qual começa por referir que não fala muitas vezes do filho.

"Nunca partilho muito sobre o Francisco. Ou quando partilho, é muito à volta do facto de ter sido um bebé mais difícil. Ele é intenso em tudo, sim. Mas nas partes boas também. Ele é intensamente querido, intensamente carinhoso e intensamente malandreco", começou por escrever.

"Adorou passar pela horta, apanhar morangos e comê-los, óbvio que não conseguiu esperar. Descubro todos os dias coisas novas neste bebé e todos os dias consegue surpreender-me. Os bebés difíceis vão ser adultos com personalidade forte, que sabem o que querem, será verdade?", concluiu a influenciadora.

