Pimpinha Jardim comemorou esta terça-feira, dia 8 de agosto, uma data muito especial.

Raul, o segundo filho da apresentadora e de Francisco Spínola, celebrou o seu 10.º aniversário, uma data que festejou com a família e os amigos no parque aquático Aquashow, no Algarve.

Nas redes sociais, Pimpinha partilhou algumas fotografias do evento.

"Parabéns, querido Raul! 10 anos!! O filho do meio, o jogador de futebol, pé esquerdo, o mais querido, o melhor do mundo", pode ler-se, na legenda das fotografias publicadas, onde todos aparecem muito sorridentes.

